Scholz viaja a Washington en busca de una señal clara sobre Ucrania

(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

El canciller alemán Olaf Scholz aborda un avión en el sector militar del aeropuerto Berlín Brandemburgo para volar a Estados Unidos, jueves 8 de febrero de 2024. (Michael Kappeler/dpa via AP) (c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Scholz se reunirá con legisladores en las próximas horas y con el presidente Joe Biden el viernes. La ayuda a Ucrania quedó paralizada en el Senado cuando los republicanos bloquearon un paquete bipartidista que incluía también fondos para la frontera y luego no pudieron unirse en torno a un plan sobre la ayuda a Kiev.

Scholz no habló de ello en un mensaje a la prensa antes de su partida, ni aceptó preguntas. Dijo que un asunto crucial ahora es “cómo Europa, pero también Estados Unidos, pueden perpetuar el apoyo a Ucrania”.

“Lo que se ha comprometido hasta ahora en Europa y lo que han prometido las decisiones del Congreso estadounidense no basta”, dijo. “Por eso debemos hallar la manera de que todos juntos hagamos algo más”.

Berlín está haciendo “un aporte muy grande, pero no bastará por sí solo si no viene apoyo suficiente de todas partes”, dijo Scholz. “Ahora es el momento de que hagamos lo necesario: darle a Ucrania los medios para defenderse y al mismo tiempo enviar al presidente ruso una señal muy clara: la señal de que no espere que cejemos en nuestro apoyo”.