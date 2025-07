Santiago, el santo más venerado, va en procesión con traje militar a orillas del Titicaca en Bolivia

Bailarines en una balsa mientras atraviesan una laguna interior para La Morenada durante las celebraciones al apóstol Santiago, en Guaqui, Bolivia, el viernes 25 de julio de 2025. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Bailarines participan con máscaras en La Morenada durante las celebraciones al apóstol Santiago, en Guaqui, Bolivia, el viernes 25 de julio de 2025.

Varias mujeres toman un descanso en la danza de La Morenada durante las celebraciones al apóstol Santiago, en Guaqui, Bolivia, el viernes 25 de julio de 2025.