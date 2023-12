Rusia y Ucrania intercambian ataques de drones tras el bloqueo de los fondos de la UE

Ivan, capellán de la Iglesia ortodoxa de Ucrania, lee una oración por un soldado de la 72da brigada mecanizada del ejército ucraniano durante una misa antes de la Navidad, en el frente, cerca de Vuhledar, Ucrania, el 15 de diciembre de 2023. (AP Foto/Valentyn Kuzan) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved