Rusia veta una resolución de la ONU que pide evitar una carrera de armamento nuclear en el espacio

La embajadora y representante de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, se dirige a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU durante una reunión sobre la no proliferación de armas nucleares, el miércoles 24 de abril de 2024, en la sede de las Naciones Unidas. (AP Foto/Eduardo Munoz Alvarez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.