Rusia reconstruye su aparato para desestabilizar países europeos, dice informe británico

Partidarios de la junta de gobierno en Níger alzan una bandera rusa en una protesta convocada para luchar por la independencia del país y contra la injerencia extranjera, en Niamey, Niger, 3 de agosto de 2023. Rusia está reconstruyendo su aparato para desestabilizar países europeos y extender su influencia en el Oriente Medio y África, lo que significa una amenaza estratégica para la OTAN cuando sus miembros están concentrados en la guerra en Ucrania, sostuvo un instituto de investigaciones con sede en el Reino Unido el martes 20 de febrero de 2024. (AP Foto/Sam Mednick, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.