Rusia inaugura gran exposición nacional de cara a la elección presidencial de marzo

Voluntarios actúan en la inauguración de la exposición "Rusia" en VDNKh (La Exposición de los Logros de la Economía Nacional) en Moscú, sábado 4 de noviembre de 2023. El vasto espectáculo fue decretado por el presidente Vladímir Putin y presentado como una forma de alentar el patriotismo de cara a la elección presidencial de marzo de 2024. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.