Ruanda dice que no hay transmisión comunitaria del virus de Marburgo, con cero infecciones recientes

ARCHIVO - En esta imagen del 8 de octubre de 2014, un trabajador médico de la unidad de Prevención y Control con equipamiento de protección lleva una comida a una tienda de aislamiento donde hay un hombre en cuarentena tras entrar en contacto en Uganda con un portador del virus de Marburgo en el Hospital Nacional Kenyatta en Nairobi, Kenia. (AP Foto/Ben Curtis, Archivo)