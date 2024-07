Roma recuerda al fallecido artista colombiano Botero con una exposición de esculturas al aire libre

La escultura "Venus dormida", de Fernando Botero, instalada en el mirador de Pincio, en Roma, el 19 de julio de 2024, parece estar en frente de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Las calles y plazas de Roma son un vibrante lienzo para las exuberantes esculturas de Botero, convirtiendo la ciudad en un museo al aire libre para las voluminosas formas creadas por el colombiano. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Turistas pasan junto a la escultura "Venus dormida", de Fernando Botero, instalada en el mirador de Pincio, en Roma, el 19 de julio de 2024. Las calles y plazas de Roma son un vibrante lienzo para las exuberantes esculturas de Botero, convirtiendo la ciudad en un museo al aire libre para las voluminosas formas creadas por el colombiano. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer posa para una fotografía cerca de la escultura "Venus dormida", de Fernando Botero, instalada en el mirador de Pincio, en Roma, el 19 de julio de 2024. Las calles y plazas de Roma son un vibrante lienzo para las exuberantes esculturas de Botero, convirtiendo la ciudad en un museo al aire libre para las voluminosas formas creadas por el colombiano. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer toma una foto de su parro delante de la escultura "Gato", de Fernando Botero, en la Plaza San Lorenzo in Lucina de Roma, el 20 de julio de 2024. Las calles y plazas de Roma son un vibrante lienzo para las exuberantes esculturas de Botero, convirtiendo la ciudad en un museo al aire libre para las voluminosas formas creadas por el colombiano. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La escultura "Caballo con brida", de Fernando Botero, delante de la Basílica de los Santos Ambrosio y Carlos, en la popular Via del Corso de Roma, el 20 de julio de 2024. Las calles y plazas de Roma son un vibrante lienzo para las exuberantes esculturas de Botero, convirtiendo la ciudad en un museo al aire libre para las voluminosas formas creadas por el colombiano. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer toca la escultura "Eva", de Fernando Botero, en la Plaza del Popolo, en Roma, el 19 de julio de 2024. Las calles y plazas de Roma son un vibrante lienzo para las exuberantes esculturas de Botero, convirtiendo la ciudad en un museo al aire libre para las voluminosas formas creadas por el colombiano. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Las esculturas "Adán" y "Eva", de Fernando Botero, en la Piazza del Popolo, en Roma, el 19 de julio de 2024. Las calles y plazas de Roma son un vibrante lienzo para las exuberantes esculturas de Botero, convirtiendo la ciudad en un museo al aire libre para las voluminosas formas creadas por el colombiano. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.