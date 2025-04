Robots humanoides corren medio maratón en China junto a competidores humanos

Un robot asiste a la Media Maratón de Robots Humanoides en Beijing, el sábado 19 de abril de 2025. (AP Foto/Ng Han Guan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un robot participa en la primera media maratón robótica en la Media Maratón de Robots Humanoides en Beijing, el sábado 19 de abril de 2025. (AP Foto/Ng Han Guan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El robot Sky Project Ultra, también conocido como Tien Kung Ultra, cruza la línea de meta, ganando la Media Maratón de Robots Humanoides en Beijing, el sábado 19 de abril de 2025. (AP Foto/Ng Han Guan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Robots de cuatro patas actúan antes de la ceremonia de premiación de la Media Maratón de Robots Humanoides en Beijing, el sábado 19 de abril de 2025. (AP Foto/Ng Han Guan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.