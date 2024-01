Retorno de corridas de toros a Ciudad de México, un revés a animalistas que entusiasma a aficionados

La numeración de los tendidos en la Plaza de Toros de México en Ciudad de México, el martes 12 de diciembre de 2023. El espectáculo sufrió un duro revés en 2022 cuando un juez prohibió las corridas de toros en Ciudad de México, pero la Suprema Corte de Justicia levantó la suspensión recientemente a la controvertida actividad que está previsto que vuelva a la capital mexicana, donde está la mayor plaza de toros del mundo. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una escultura que representa las corridas de toros en la entrada de la Plaza de Toros de México en Ciudad de México, el martes 12 de diciembre de 2023. El espectáculo sufrió un duro revés en 2022 cuando un juez prohibió las corridas de toros en Ciudad de México, pero la Suprema Corte de Justicia levantó la suspensión recientemente a la controvertida actividad que está previsto que vuelva a la capital mexicana, donde está la mayor plaza de toros del mundo. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La Plaza de Toros de México vacía, mientras un novillero practica en Ciudad de México, el martes 12 de diciembre de 2023. El espectáculo sufrió un duro revés en 2022 cuando un juez prohibió las corridas de toros en Ciudad de México, pero la Suprema Corte de Justicia levantó la suspensión recientemente a la controvertida actividad que está previsto que vuelva a la capital mexicana, donde está la mayor plaza de toros del mundo. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un novillero practica en la Plaza de Toros de México en Ciudad de México, el martes 12 de diciembre de 2023. El espectáculo sufrió un duro revés en 2022 cuando un juez prohibió las corridas de toros en Ciudad de México, pero la Suprema Corte de Justicia levantó la suspensión recientemente a la controvertida actividad que está previsto que vuelva a la capital mexicana, donde está la mayor plaza de toros del mundo. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una falsa cabeza de toro en una carretilla utilizada para práctica en la Plaza de Toros de México en Ciudad de México, el martes 12 de diciembre de 2023. El espectáculo sufrió un duro revés en 2022 cuando un juez prohibió las corridas de toros en Ciudad de México, pero la Suprema Corte de Justicia levantó la suspensión recientemente a la controvertida actividad que está previsto que vuelva a la capital mexicana, donde está la mayor plaza de toros del mundo. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Novilleros practican en la Plaza de Toros de México en Ciudad de México, el martes 12 de diciembre de 2023. El espectáculo sufrió un duro revés en 2022 cuando un juez prohibió las corridas de toros en Ciudad de México, pero la Suprema Corte de Justicia levantó la suspensión recientemente a la controvertida actividad que está previsto que vuelva a la capital mexicana, donde está la mayor plaza de toros del mundo. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.