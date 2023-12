Renuncia principal estratega de súper PAC que respalda campaña de DeSantis

Compartir en:









ARCHIVO - Ron DeSantis, gobernador de Florida y aspirante a la candidatura republicana para la presidencia, centro, conversa con partidarios en un acto de campaña, el viernes 3 de noviembre de 2023, en Denison, Iowa. (AP Foto/Charlie Neibergall, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Jeff Roe, el principal asesor de Never Back Down, es el último integrante senior en salir de tal comité —que ha sido el grupo externo más grande que apoya la candidatura de DeSantis.

Anunció su salida en X —la red social anteriormente conocida como Twitter— horas después que The Washington Post publicara un artículo sobre disputas internas y sospechas entre Never Back Down, la campaña y otros aliados de DeSantis que incluían acusaciones de “mala gestión y problemas de conducta, entre ellas numerosas filtraciones no autorizadas que contienen información falsa”.

“No puedo creer que haya terminado de esta manera”, escribió Roe en X, compartiendo un comunicado en que señaló que “no puede, en conciencia, permanecer afiliado a Never Back Down dadas las declaraciones” en el artículo, que según él eran falsas.

Varios miembros de alto rango de Never Back Down han sido despedidos o dimitieron en las últimas semanas, entre ellos dos directores ejecutivos, el presidente del grupo y su director de comunicaciones. Al mismo tiempo, los aliados de DeSantis en Florida crearon un nuevo súper PAC, Fight Right, que había recibido públicamente la aprobación de la campaña de DeSantis.

The Associated Press publicó a principios de esta semana sobre la creciente preocupación entre algunos dentro de la operación de DeSantis de que las interacciones entre su campaña y su red de grupos externos estaban desdibujando las fronteras de lo que es legalmente permisible.

Los Súper PAC tienen prohibido por ley coordinar directamente con campañas. Pero varias personas familiarizadas con la red política de DeSantis afirmaron que él y su esposa habían expresado preocupaciones sobre los mensajes de Never Back Down cuando sus cifras en las encuestas de Iowa se estancaban —preocupaciones que el equipo de DeSantis luego compartió con miembros de la junta directiva de Never Back Down, de acuerdo con varias personas informadas sobre los debates que hablaron bajo condición de anonimato para compartir discusiones internas.

FUENTE: Associated Press