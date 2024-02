Renuncia presidenta de Hungría en medio de escándalo por abuso sexual

ARCHIVO - La presidenta húngara Katalin Novak habla durante la visita del papa Francisco en el antiguo monasterio carmelita en Budapest, Hungría, 28 de abril de 2023. La presidenta conservadora de Hungría ha renunciado en medio de la indignación pública provocada por el indulto que concedió a un hombre condenado como cómplice en una causa de abuso de menores, una decisión que le provocó un escándalo político sin precedentes al gobierno nacionalista, se informó el sábado 10 de febrero de 2024. (AP Foto/Andrew Medichini, Pool, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.