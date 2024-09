Renuncia jefe de policía de Chile en medio de investigación por presunta omisión en estallido social

Archivo - La ministra del Interior, Carolina Tohá, centro izquierda, conversa con el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, durante una ceremonia en Santiago, Chile, el 24 de abril de 2023. Yáñez presentó el viernes 27 de septiembre de 2024 su renuncia en medio de una investigación judicial por presuntas omisiones de su parte cuando estaba al mando de las fuerzas de seguridad en las protestas de 2019 en Chile. (AP Foto/Esteban Félix, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.