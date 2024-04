Reino Unido aumentará su gasto en defensa; promete ayuda a Ucrania

El primer ministro británico Rishi Sunak, derecha, el primer ministro polaco Donald Tusk y el secretario general de la OTAN, Jens Sroltenberg, arriban al cuartel de la Brigada Blindada en Varsovia, Polonia, martes 23 de abril de 2024. (AP Photo/Alastair Grant, Pool) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved