Registran oficina de eurodiputado alemán de ultraderecha entre acusaciones de espionaje chino

ARCHIVO - El eurodiputado alemán Maximilian Krah, del grupo de ultraderecha "Alternativa pro Alemania", hace un gesto durante una sesión en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el martes 23 de abril de 2024. Las autoridades registraron en Bruselas las oficinas de Krah en el Parlamento Europeo, según la fiscalía federal alemana, después de que un asesor suyo fuera detenido el mes pasado como sospechoso de espiar para China. (AP Foto/Jean-Francois Badias, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.