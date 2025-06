Rebajar su condena limpiando parques, una opción que se abre para los reclusos en Colombia

Reclusos trabajan en la recuperación de un parque como parte de un nuevo programa que ayuda a los presos a reducir sus condenas en Bogotá, Colombia, el jueves 5 de junio de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Reclusos se alistan para trabajar en la recuperación de un parque como parte de un nuevo programa que ayuda a los presos a reducir sus condenas en Bogotá, Colombia, el jueves 5 de junio de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los reclusos esperan comenzar a limpiar un parque mientras participan en un nuevo programa que ayuda a los presos a reducir sus sentencias en Bogotá, Colombia, el jueves 5 de junio de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los reclusos llegan a un parque esposados para participar en un nuevo programa que ayuda a los presos a reducir sus sentencias en Bogotá, Colombia, el jueves 5 de junio de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved