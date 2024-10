Qué esperar el día de las elecciones en Dakota del Sur

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La AP no hace predicciones y declara un ganador únicamente cuando ha determinado que no existe ningún escenario que permita a los candidatos que van detrás del líder cerrar la brecha. Si una contienda no se ha declarado, la AP continúa con su cobertura de cualquier acontecimiento de interés periodístico, como concesiones de candidatos o declaraciones de victoria. Al hacerlo, dejará en claro que la AP aún no declara un ganador y explicará la razón.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Dakota del Sur:

5 de noviembre.

8 p. m. y 9 p. m., hora del este. Dakota del Sur abarca dos zonas horarias y no publicará ningún resultado hasta que las últimas urnas en el estado cierren a las 7 p. m., hora de las montañas (9 p. m., hora del este).

3, otorgados al ganador estatal.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Robert Kennedy (independiente).

Medidas electorales: Enmienda G (derecho al aborto), Enmienda H (elecciones primarias de los dos primeros candidatos), Medida 29 (legalizar la marihuana).

Cámara de Representantes de Estados Unidos, otras medidas en la papeleta, Senado estatal, cámara baja estatal y comisión de servicios públicos.

2020: Trump (R) 62%, Biden (D) 36%. Anuncio del ganador por parte de la AP: martes 3 de noviembre de 2020, 9 p.m., hora del este.

680.775 (al 1 de octubre de 2024). Alrededor del 21% son demócratas, el 46% son republicanos, el 13% son independientes y el 10% no pertenecen a ningún partido.

En las elecciones presidenciales de 2020: 67% de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor del 52% del total.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor del 29% del total.

Primeros votos informados, 3 de noviembre de 2020: 9 p.m., hora del este.

Para la medianoche, hora del este: aproximadamente el 66% de todos los votos habían sido reportados.

Las periodistas de la AP Hannah Fingerhut y Maya Sweedler contribuyeron a este despacho.

