Pueblos en el nordeste de España tratan de mantener el agua corriente pese a la grave sequía

Joan Torrent, de 64 años, llena botellas de plástico en un manantial en Gualba, unos 50 kilómetros (31 millas) al noroeste de Barcelona, el miércoles 31 de enero de 2024. Las autoridades en la región nororiental española de Cataluña declararon el jueves una emergencia por sequía, ya que los embalses que dan servicio a seis millones de personas, incluida la población de Barcelona, están por debajo del 16% de su capacidad, un mínimo histórico. Pero Gualba y otras poblaciones pequeñas repartidas por el campo catalán ya llevan meses en crisis. (AP Foto/Emilio Morenatti)