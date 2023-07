Pueblo costero venezolano ayuda a conservar tortugas marinas en peligro de extinción

Una cría de tortuga marina Cardón (Dermochelys coriacea) se dirige al océano después de ser liberada por conservacionistas que la protegen de los depredadores en la playa de La Sabana, Venezuela, el domingo 16 de julio de 2023. Nueve crías de tortuga marina Cardón, las más grandes del mundo , fueron liberados en la playa. (Foto AP/Ariana Cubillos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

