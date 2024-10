Provincia afgana prohíbe a los medios mostrar imágenes de seres vivos para cumplir leyes talibanes

En esta imagen de archivo, el presentador de televisión Nesar Nabil utiliza una mascarilla para protestar contra la nueva medida talibán que obliga a las conductoras a cubrirse el rostro, durante el noticiero en la televisora TOLOnews, en Kabul, Afganistán, el 22 de mayo de 2022. (AP Foto/Ebrahim Noroozi, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.