Propuesta palestina de ONU exige que Israel abandone Gaza y Cisjordania en 6 meses

Soldados israelíes montan guardia cerca del lugar donde se registró un ataque mortífero donde, de acuerdo con oficiales israelíes, tres personas fueron abatidas en el cruce fronterizo del puente Allenby entre Cisjordania y Jordania, el domingo 8 de septiembre de 2024. (AP Foto/Mahmoud Illean) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved