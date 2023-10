Principales datos de las elecciones presidenciales en Argentina

Un cartel de campaña del candidato presidencial Javier Milei y Carolina PÍparo, que se postula para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, se yuxtapone con fotografías del actual ministro de Economía, Sergio Massa, también candidato a la presidencia, y del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, quien se postula para la reelección, en Buenos Aires, Argentina, el jueves 19 de octubre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved