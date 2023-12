Primer ministro de Irlanda pide a UE posición firme sobre cese de fuego en Gaza

Vista de una marcha a favor de los palestinos en París, 2 de diciembre de 2023. El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, dijo el jueves que la Unión Europea está perdiendo credibilidad debido a la falta de una posición fuerte sobre la guerra entre Israel y Hamás, y exhortó a sus contrapartes en el bloque a reclamar un cese de fuego humanitario. (AP Foto/Thomas Padilla) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved