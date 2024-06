Presidente de Panamá se somete a transfusión de sangre para tratar enfermedad de médula ósea

ARCHIVO - El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, se dirige a la sesión plenaria de apertura de la Cumbre de las Américas, el 9 de junio de 2022, en Los Ángeles. Cortizo se sometió a una transfusión de sangre el 10 de junio de 2024 para tratar una enfermedad de la médula ósea diagnosticada en 2022, según informó la presidencia panameña en su cuenta de la red social X. (AP Foto/Marcio José Sánchez, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.