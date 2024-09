Presidente mexicano festeja al ejército. En Sinaloa, un general dice que la paz depende de narcos

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en el centro, junto al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, a la izquierda, y al Secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, pasan revista a las tropas antes del inicio del desfile militar por el Día de la Independencia en la principal plaza de Ciudad de México, el Zócalo, el 16 de septiembre de 2024. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved