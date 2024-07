Presidente de Kenia destituye a ministros tras semanas de protestas

ARCHIVO – El presidente de Kenia, William Ruto, saluda a autoridades partidistas mientras camina con su esposa, Rachel Ruto, y se prepara para hablar con los medios en su residencia oficial de Nairobi, Kenia, el lunes 5 de septiembre de 2022. (AP Foto/Brian Inganga, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.