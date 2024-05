Presidente electo panameño deberá buscar consensos ante nueva conformación del Legislativo

El candidato presidencial de Realizando Metas, José Raúl Mulino, celebra tras ganar las elecciones generales, en Ciudad de Panamá, el domingo 5 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El candidato presidencial de Realizando Metas, José Raúl Mulino, saluda a un simpatizante tras ganar las elecciones generales, en Ciudad de Panamá, el domingo 5 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un simpatizante del candidato presidencial de Realizando Metas, José Raúl Mulino, frente a una pantalla afuera de sus sede de campaña a la espera de resultados de las elecciones generales en Ciudad de Panamá, el domingo 5 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El candidato presidencial de Realizando Metas José Raúl Mulino habla ante sus seguidores tras ganar las elecciones generales, en Ciudad de Panamá, el domingo 5 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved