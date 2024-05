Presidente colombiano dice que combatirá la corrupción tras un escándalo que salpica a su gobierno

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirige a los asistentes a la marcha por el Día Internacional de los Trabajadores en Bogotá, Colombia, el miércoles 1 de mayo de 2024. El mandatario se comprometió a combatir la corrupción en una declaración del martes 7 de mayo de 2024, ante la revelación de un caso de presunta malversación de recursos públicos en la compra de vehículos en una entidad de su gobierno. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved