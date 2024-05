Presidente colombiano defiende sus reformas en marcha por Día del Trabajo: "No vamos a retroceder"

El presidente colombiano Gustavo Petro saluda a sus seguidores mientras asiste a la marcha del Día Internacional de los Trabajadores en Bogotá, Colombia, el miércoles 1 de mayo de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

El presidente colombiano Gustavo Petro saluda a sus seguidores mientras asiste a la marcha del Día Internacional de los Trabajadores en Bogotá, Colombia, el miércoles 1 de mayo de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Asistentes a la marcha por el Día Internacional de los Trabajadores en Bogotá, Colombia, el miércoles 1 de mayo de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Asistentes a la marcha por el Día Internacional de los Trabajadores y a un acto político en la plaza de Bolívar en Bogotá, Colombia, el miércoles 1 de mayo de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved