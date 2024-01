Presentan planes para restauración del baldaquín de Bernini en San Pedro

ARCHIVO - El papa Francisco oficia una misa solemne en la Basílica de San Pedro, Vaticano, 1 de enero de 2024. Funcionarios vaticanos el jueves 11 de enero de 2024 presentaron planes para la restauración del baldaquín de Bernini. Los trabajos en la obra maestra del siglo XVII demorarán un año, a un costo de 700.000 euros, y se espera que concluyan a tiempo para el Jubileo 2025 del papa Francisco. (AP Foto/Andrew Medichini, File) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved