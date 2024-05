Preocupación en frontera de Colombia por idea del presidente electo de Panamá de "cerrar" Darién

ARCHIVO - Migrantes abordan embarcaciones en la jungla del Tapón del Darién, en Necoclí, Colombia, el 7 de octubre de 2023. El 6 de mayo de 2024 el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visado para directivos de empresas de transporte marítimo en Colombia, alegando que “se aprovechan” de migrantes irregulares. (AP Foto/Iván Valencia, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.