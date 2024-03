Portugal está en suspenso tras unos comicios en los que no se perfila un ganador claro

Una partidaria del Partido Socialista sostiene rosas y una bandera portuguesa durante un acto de campaña electoral de su líder Pedro Nuno Santos, el viernes 8 de marzo de 2024, en Moscavide, un suburbio de Lisboa. (AP Foto/Joao Henriques) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El líder del partido de derecha Chega, André Ventura, acude a votar en un colegio electoral en Lisboa, el domingo 10 de marzo de 2024, en las elecciones generales. (Foto AP/Joao Henriques)

Una mujer vota en un centro electoral, el 10 de marzo 2024, en Lisboa. (AP Foto/Joao Henriques)

Luís Montenegro, líder de la Alianza Democrática de centroderecha, hace la señal de la victoria a sus simpatizantes tras los comicios de Portugal, el lunes 11 de marzo de 2024, en Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Inés de Sousa Real, líder del Partido de Personas, Animales y Naturaleza, vota en una casilla electoral, el 10 de marzo de 2024, en Lisboa. (AP Foto/Joao Henriques)