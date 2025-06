Por temor a misiles iraníes, muchos duermen en estaciones subterráneas de trenes en Israel

Tehila Alush y su hija Ariel Asraf, de 3 años, descansan tras refugiarse en una estación de metro como medida de precaución ante posibles ataques con misiles iraníes, en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, Israel, el martes 17 de junio de 2025. (AP Foto/Oded Balilty) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.