Popular periodista demanda a Milei por injurias tras acusarlo de mentiroso y extorsionador

El periodista Jorge Lanata en una entrevista en Buenos Aires, Argentina, el 7 de junio de 2012. Lanata, fundador de un periódico, autor de varios libros y conductor de uno de los programas radiales de actualidad más escuchados de Argentina, presentó el jueves 18 de abril de 2024 a través de sus abogados una demanda penal por injurias y otra civil por reparación contra Milei este jueves en los tribunales de Buenos Aires. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

“Me parece bien que Milei esté preocupado por el tema Israel, en todo caso es un tema de política exterior. Lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, esté en una reunión de gabinete en Argentina”, reflexionó Lanata en su programa de radio. “Porque me parece hay formas que mantener. No tiene por qué. Si después se encuentra con el tipo todo bien. Que se encuentre antes, todo bien. Pero que forme parte de una reunión de gabinete en Argentina no estoy tan de acuerdo”.