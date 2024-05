Políticos británicos inician campaña electoral de 6 semanas en la que Sunak es el menos favorecido

El primer ministro británico y líder del Partido Conservador, Rishi Sunak, habla con trabajadores de una fábrica de cerveza durante una visita a la fábrica Vale of Glamorgan Brewery en Barry, al sur de Gales, el jueves 23 de mayo de 2024, como parte de un acto de campaña antes de las elecciones generales del 4 de julio. (HENRY NICHOLLS/ Foto de Archivo via AP) AFP or licensors