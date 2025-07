Policía serbia detiene a 79 manifestantes mientras continúa la oposición a presidente populista

Agentes de la policía antimotines detienen a un hombre tras cargar contra manifestantes al final de una protesta antigubernamental que exigía la convocatoria de elecciones anticipadas en medio de una oleada de movilizaciones contra la corrupción que han sacudido al gobierno del presidente Aleksandar Vucic, en Belgrado, Serbia, el 28 de junio de 2025. (AP Foto/Darko Vojinovic) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved