Los sospechosos eran residentes del municipio del norte de Italia de unos 20 o 30 años de edad que asistieron a una reunión el 20 de diciembre durante la cual entregaron material que no sólo elogiaba a Hitler y Mussolini, sino que insultaba a Anne Frank y a la atleta italiana de raza negra Fiona May, dijo el investigador Andrea Zaccone. Los sospechosos portaron los uniformes naranjas de la prisión que son comunes en Estados Unidos en la reunión, pero no estaba claro por qué lo hicieron.