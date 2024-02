Policía de Granada: Pareja de EEUU cuyo yate fue secuestrado habría muerto

Familiares permanecen de pie al tiempo que investigadores de Granada y San Vicente se encuentran a bordo del yate "Simplicity", que de acuerdo con las autoridades fue secuestrado por tres reos fugados con dos personas a bordo, ahora anclado en la base de la guardia costera de San Vicente en Calliaqua, el viernes 23 de febrero de 2024. (AP Foto/Kenton X. Chance) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved