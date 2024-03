Policía de Brasil investiga la estancia de Bolsonaro por 2 noches en la embajada húngara

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se prepara para dirigirse a la prensa en Belo Horizonte, Brasil, el 30 de junio de 2023, día en que los jueces determinaron que quedaba inelegible para postularse a un cargo público hasta 2030 luego de llegar a la conclusión de que había abusado de su autoridad y había sembrado dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica del país. (AP Foto/Thomas Santos, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.