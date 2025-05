Pobladores realizan marcha acuática para oponerse a embalse que el Canal de Panamá quiere construir

Manifestantes viajan por río hasta la desembocadura del Río Indio en la costa caribeña de Panamá para protestar contra el proyecto de construcción de un embalse para el Canal de Panamá y contra el presidente panameño, José Raúl Mulino, el viernes 16 de mayo de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes viajan por río hasta la desembocadura del Río Indio, en la costa caribeña de Panamá, para protestar contra el proyecto de construcción de un embalse para el Canal de Panamá y contra el presidente panameño, José Raúl Mulino, el viernes 16 de mayo de 2025. El cartel dice: "No a la represa del Río Indio". (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

