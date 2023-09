Petro tiene un plan para la "paz total" en Colombia. Pero las milicias no dejan aún las armas

Un policía habla con un niño en un vecindario donde están presentes las bandas, en Buenaventura, Colombia, el 17 de agosto de 2023. En Buenaventura y en otras ciudades hay previstos programas para los jóvenes que reclutan las pandillas. Pero, según los expertos, los grupos armados más poderosos se han hecho más fuertes y el derramamiento de sangre entre las bandas rivales se ha disparado. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen de archivo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, participa en acto para conmemorar el inicio de una tregua de seis meses con el Ejército de Liberación Nacional, como parte de un proceso de paz más amplio, en Bogotá, Colombia, el 3 de agosto de 2023. Tras su histórica elección el año pasado, Petro prometió consolidar la “paz total” y finiquitar uno de los conflictos más antiguos del mundo. (AP Foto/Iván Valencia, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un policía camina por un puente sobre un río cubierto de manglares durante una patrulla por un vecindario abandonado por la presencia de bandas criminales, en Buenaventura, Colombia, el 17 de agosto de 2023. El río es uno de los principales canales utilizados por las bandas para mover drogas y armas en este tramo de la costa colombiana del Pacífico olvidada durante mucho tiempo. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Lupe (arriba, izquierda) cose en una cooperativa creada para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia en Buenaventura, Colombia, el 16 de agosto de 2023. Lupe, quien habló con la AP a condición de no identificarse con su apellido por temor a represalias, dijo que las bandas amenazaron con matar a su hijo y secuestrar a su nieta, lo que les obligó a marchase a Estados Unidos de noche, cargados apenas con una mochila. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un delegado de la banda Los Shottas, que pidió ser identificado por su nombre de guerra, Jerónimo, en una entrevista con The Associated Press en Buenaventura, Colombia, el 16 de agosto de 2023. Jerónimo dijo que los líderes del grupo están abiertos a la paz. No indicó si estarían dispuestos a abandonar todas sus actividades ilegales, solo que reducirían las extorsiones, los saqueos y los enfrentamientos. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer camina por una calle en Buenaventura, Colombia, el 17 de agosto de 2023. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, busca cambiar la forma en la que el país aborda la violencia endémica, reemplazando las operaciones militares por programas sociales que aborden las raíces del conflicto, incluyendo la pobreza en zonas asoladas por la violencia como Buenaventura. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varias jóvenes posan para una foto mientras hacen las tareas de la escuela en una zona donde en su día había lugares en los que las bandas descuartizaban a sus rivales, convertida ahora en un "espacio humanitario", en Buenaventura, Colombia, el 16 de agosto de 2023. El “espacio humanitario” de Buenaventura es una antigua zona roja convertida, con la ayuda de los grupos humanitarios, en un lugar para la comunidad, la seguridad y el activismo. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Pescadores llegan al puerto de Buenaventura, Colombia, el 17 de agosto de 2023. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, busca cambiar la forma en la que el país aborda la violencia endémica, reemplazando las operaciones militares por programas sociales que aborden las raíces del conflicto, incluyendo la pobreza en zonas asoladas por la violencia como Buenaventura. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Agentes de policía hacen guardia junto a un edificio cubierto de pintadas relacionadas con las pandillas, en Buenaventura, Colombia, el 17 de agosto de 2023. Dos bandas, Los Shottas y Los Espartanos, son las últimas en asediar Buenaventura, el puerto de mayor actividad de Colombia y la joya de la corona de las rutas del narcotráfico, el punto desde el que sale la droga hacia el resto del mundo. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un cartel, con la frase “Oye, que la muerte no sea nuestra única esperanza”, en la avenida principal de Buenaventura, Colombia, el 16 de agosto de 2023. En toda Colombia, las décadas de conflicto entre las guerrillas de izquierdas, los paramilitares de derechas, los grupos de traficantes y el gobierno convirtieron a más de 9,5 millones de personas — casi un 20% de la población — en víctimas de desplazamientos forzados, homicidios o violencia sexual, entre otros. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved