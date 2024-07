Petro propone al Congreso un acuerdo para sus reformas y pide perdón por escándalo de corrupción

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso después de promulgar una reforma del sistema de pensiones, cumpliendo una promesa de campaña de que las personas mayores que viven en la pobreza obtengan un ingreso básico del Estado, en Bogotá, Colombia, el martes 16 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Flanqueado por la vicepresidenta Francia Márquez, segunda a la izquierda, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, al centro derecha, el presidente colombiano Gustavo Petro asiste al desfile militar del Día de la Independencia, en Bogotá, Colombia, el sábado 20 de julio de 2024. Colombia celebra 214 años de independencia de España. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Familiares de militares retirados protestan contra el gobierno del presidente Gustavo Petro en la Plaza Bolívar de Bogotá, Colombia, el sábado 20 de julio de 2024. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Soldados marchan en el desfile militar del Día de la Independencia, en Bogotá, Colombia, el sábado 20 de julio de 2024. Colombia celebra 214 años de independencia de España. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved