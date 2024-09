Petro pide investigar la compra del software israelí Pegasus que supuestamente se usó para espiarlo

ARCHIVO - El presidente colombiano, Gustavo Petro, en su intervención en una ceremonia por el aniversario de la Batalla de Boyacá de 1819 que culminó con la independencia de Colombia de España, en el monumento del Puente de Boyacá, en Tunja, Colombia, el miércoles 7 de agosto de 2024. Petro pidió el miércoles a la fiscalía colombiana que investigara la adquisición por parte de la policía en 2021, cuando era opositor, de un software israelí que se usó presuntamente para espiarlo. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved