Petro denuncia desaparición de material bélico en bases militares y señala redes de tráfico de armas

El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, desde la izquierda, el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, el general Helder Giraldo, en una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Nariño en Bogotá, Colombia, el martes 30 de abril de 2024. Petro anunció en la conferencia de prensa que miles de municiones y otros materiales de uso bélico como granadas desaparecieron de dos bases militares. (AP Foto/Fernando Vergara)