Petro busca revivir controvertida fórmula para aprobar leyes por vía rápida en Congreso colombiano

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda a la prensa al llegar a la ceremonia de posesión del presidente electo en Panamá, José Raúl Mulino en el Centro de Convenciones Atlapa en Ciudadade Panamá, el lunes 1 de julio de 2024. Colombia revivió la discusión sobre una fórmula para aprobar leyes por vía rápida en el Congreso que fue usada temporalmente en 2016, luego de que el presidente Gustavo Petro lo planteara ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 11 de julio de 2024.

Hernán Cadavid, congresista del partido opositor Centro Democrático, dijo a The Associated Press que no está de acuerdo con la figura del “fast track”, porque considera que desconoce los mandatos de la Constitución y “busca desconocer las funciones del Congreso” al no poder surtir todos los debates, sino ir por un camino expedito. También le preocupa que por esta vía se busquen aprobar otras reformas que no tienen que ver con el acuerdo de paz con las FARC, sino con su programa de gobierno y que no han tenido éxito en el Congreso.