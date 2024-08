Perú promulga ley que limita condenas por lesa humanidad y favorece al expresidente Fujimori

Archivo - El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, asiste a un juicio en su contra en una base policial en Lima, en diciembre de 2007. El viernes 9 de agosto Perú promulgó una ley que elimina las sanciones por el delito de lesa humanidad durante el conflicto armado interno (1980-2000) que dejó miles de muertos y favorece al expresidente Alberto Fujimori y a cientos de militares investigados o enjuiciados por masacres y asesinatos. (AP Photo/Karel Navarro, Archivo) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu