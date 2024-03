Perú muestra bienes culturales, incluidos textiles y cerámicas, repatriados de Europa y EEUU

Cerámica inca recuperada se exhibe en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima, Perú, el miércoles 20 de marzo de 2024. Según la Cancillería peruana unas 6.400 piezas fueron devueltas a Perú desde Estados Unidos, Alemania, Italia, Portugal y Suiza. (Foto AP/Miguel Paredes Haro) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved