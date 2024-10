Pequeño poblado de Tailandia crema a las 23 víctimas de incendio en autobús

Un anciano llega a la ceremonia de cremación de las víctimas del incendio de un autobús escolar en el colegio Wat Khao Phraya Sangkharam, en Tailandia, el martes 8 de octubre de 2024. La semana pasada, 23 jóvenes alumnos y maestros murieron cuando su autobús se incendió en un viaje escolar. (AP Foto/Chatkla Samnaingjam) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.