"Paz total" de Petro en Colombia avanza más despacio de lo esperado luego de atravesar crisis

Una estudiante camina por la Calle de las Violetas en La Candelaria, en Bogotá, Colombia, el 22 de noviembre de 2023. La búsqueda de una "paz total" en Colombia —con diálogos simultáneos con grupos ilegales y bandas urbanas— se ha vuelto un camino espinoso, con algunos avances, pero más lento de lo que el presidente Gustavo Petro había anticipado. (AP Foto/Fernando Vergara)

El presidente colombiano Gustavo Petro en la ceremonia en que se anunció formalmente el inicio de un cese al fuego de seis meses como parte de un proceso de diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bogotá, Colombia, el 3 de agosto de 2023. La búsqueda de una "paz total" en Colombia —con diálogos simultáneos con grupos ilegales y bandas urbanas— se ha vuelto un camino espinoso, con algunos avances, pero más lento de lo que el presidente había anticipado. (AP Foto/Iván Valencia)

Pablo Beltrán, el negociador jefe de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la izquierda, habla al final de la segunda ronda de pláticas con el gobierno colombiano en Ciudad de México, el 10 de marzo de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte)