Paula Abdul acusa de agresión sexual a Nigel Lythgoe, productor de American Idol

La demanda presentada el viernes en Los Ángeles también acusa a Lythgoe de agredir sexualmente a Abdul después de que ella dejó “American Idol” y se convirtiera en juez de otro programa de Lythgoe, “So You Think You Can Dance”.

The Associated Press no suele identificar a las presuntas víctimas de agresiones sexuales a menos que las denuncien públicamente, como ha hecho Abdul.

La demanda afirma que Abdul guardó silencio durante años sobre las supuestas agresiones por miedo a las represalias de “uno de los productores más conocidos de programas de concursos televisivos”.

Antes de “American Idol” y “So You Think You Can Dance”, en los que fue juez durante 16 temporadas, Lythgoe fue productor del programa británico “Pop Idol”, que se convirtió en una franquicia mundial que incluye la versión estadounidense protagonizada por Abdul.

Según la demanda, la primera agresión sexual ocurrió cuando Abdul y Lythgoe estaban de viaje grabando audiciones para una de las primeras temporadas de “American Idol”, que se estrenó en 2002.

Abdul afirma que Lythgoe la manoseó en el ascensor de su hotel después de un día de rodaje y “empezó a meterle la lengua por la garganta”. Abdul lo apartó y corrió a su habitación de hotel en cuanto se abrieron las puertas del ascensor.

“Entre lágrimas, Abdul llamó rápidamente a uno de sus representantes para informarles de la agresión”, dice la demanda, “pero finalmente decidió no tomar medidas por miedo a que Lythgoe hiciera que la despidieran de American Idol”.

Abdul, ganadora de un Grammy y un Emmy, fue juez durante las primeras ocho temporadas, hasta 2009.

En 2015, Abdul se convirtió en juez de “So You Think You Can Dance”, junto a Lythgoe.

En esa época, Abdul alegó en la demanda, Lythgoe se puso encima de ella por la fuerza durante una cena en su casa y trató de besarla. Abdul dijo que volvió a empujar a Lythgoe y se marchó inmediatamente.

Abdul dejó el reality tras dos temporadas. Desde entonces no ha vuelto a trabajar con Lythgoe.

La demanda también acusa a Lythgoe de burlarse de Abdul por las supuestas agresiones, diciéndole años después que “deberían celebrar” porque “habían prescrito.”

Abdul presentó la demanda días antes de la fecha límite del 31 de diciembre de una ley de California que abrió un plazo de un año para que las víctimas presentaran demandas por abusos sexuales después de que el delito hubiera prescrito.

En Nueva York se presentaron más de 3.700 demandas al amparo de una ley similar que expiró el mes pasado.

FUENTE: Associated Press